In Amsterdam zijn 132.000 stemmen uitgebracht

In Den Haag is het opkomstpercentage op de derde verkiezingsdag opgelopen van 8,7 in de vroege ochtend naar ruim 22 procent. Utrecht begon de dag met een opkomstpercentage van 7,1 procent, daar is het opkomstpercentage inmiddels opgelopen naar 26,4 procent.

Van de vier grote steden heeft Rotterdam met 18,8 het laagste opkomstpercentage.