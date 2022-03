Ik ben voor het opvoeren van de gaswinning in Groningen

Na de inval in Oekraïne is het moreel en economisch volstrekt onverantwoord afhankelijk te blijven van Russische leveranties.

1 Het Groningse gas zou nog tientallen jaren de Nederlandse behoefte kunnen dekken, wat ons de tijd geeft om op verantwoorde wijze op alternatieve energiebronnen over te gaan. Voorwaarde is wel dat Groningers die in het risicogebied wonen, met grote spoed aardbevingsvrije huizen krijgen.

2 Na de inval in Oekraïne is het moreel en economisch volstrekt onverantwoord afhankelijk te blijven van Russische leveranties.

3 De opgelegde economische sancties zullen geen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .