Bloomberg: Tesla legt Chinese fabriek stil vanwege corona

Tesla schort de productie in zijn fabriek in Shanghai naar verluidt voor twee dagen op, omdat de Chinese autoriteiten daar extra restricties instellen om een grote corona-uitbraak in te dammen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de assemblagelijnen woensdag en donderdag stilliggen bij de grote vestiging van de fabrikant van elektrische auto’s. Veel werknemers kunnen namelijk toch niet naar hun werk komen vanwege de lockdownmaatregelen.

Tesla heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. De fabriek van Tesla in Shanghai is cruciaal voor het bedrijf van topman Elon Musk, aangezien China de op één na grootste markt is voor Tesla en de fabriek ook auto’s produceert voor export naar Europa en andere delen van Azië.

De laatste dagen hebben meer buitenlandse multinationals, waaronder branchegenoot Volkswagen, aangekondigd om bepaalde productie in China tijdelijk te staken vanwege lockdowns in delen van het land. In verschillende Chinese plaatsen is het aantal coronabesmettingen flink gestegen.