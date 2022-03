Klimaatminister Jetten: stijging uitstoot in 2021 is tegenvaller

De toename van de CO2-uitstoot in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor is ‘een tegenvaller’, erkent klimaatminister Rob Jetten. Hij wijt de stijging aan ‘een combinatie van factoren’, waaronder relatief koud weer in de eerste jaarhelft, economisch herstel en de hoge gasprijzen waardoor meer stroom is opgewekt in kolencentrales.