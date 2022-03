Russische minister Lavrov ziet hoop op compromis in gesprekken

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ziet hoop op een compromis in de onderhandelingen met Oekraïne. Die worden deze week naar het zich laat aanzien dagelijks online gehouden en moeten ook woensdag verder gaan. Lavrov baseert zich volgens Russische media op zijn delegatie, die stelt dat de onderhandelingen vanzelfsprekend moeilijk zijn, maar dat er een kans op een compromis in het verschiet ligt.

Sommige leden van de Oekraïense delegatie denken er net zo over, volgens Lavrov. Hij wees erop dat de Oekraïense president Volodimir Zelenski pas interessante uitspraken heeft gedaan. Zelenski zei bijvoorbeeld dat hij vindt dat de standpunten van de partijen nu realistischer geworden zijn. De eerste gespreksronde van de delegaties was 28 februari in het zuidoosten van Belarus, enkele dagen na het begin van de Russische aanval op Oekraïne. De partijen wisselden destijds voornamelijk eisen en ultimatums uit. Dinsdag zei Zelenski dat de Oekraïners zich moeten realiseren dat hun land geen lid van de NAVO wordt.

Volgens een Russische onderhandelaar, Vladimir Medinski, gaat het erg traag in de gesprekken en wil Rusland oprecht zo snel mogelijk vrede. Rusland heeft daarvoor ‘een vreedzaam, vrij, onafhankelijk en neutraal Oekraïne nodig, dat dus geen lid is van een militair bondgenootschap, geen NAVO-lid is’. Het eerdere streven van Oekraïne om lid van het westerse bondgenootschap te worden, was een doorn in het oog van de Russische president Vladimir Poetin. Die wil niet dat nog meer voormalige Sovjet-republieken NAVO-lid worden. Hij ziet dat als een vijandige houding van het Westen en een bedreiging voor de veiligheid van Rusland.