Reactor Petten wordt weer opgestart na oplossing lekkage

De kernreactor in Petten (Noord-Holland) wordt donderdag weer opgestart en uitgebreid getest. De reactor, die als hij in bedrijf is de grootste hoeveelheid medische isotopen ter wereld produceert, lag de afgelopen tijd stil vanwege een lekkage in een koelsysteem. Dat probleem is verholpen door een soort bypass aan te leggen, laat een woordvoerster van eigenaar NRG weten.