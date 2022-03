Oekraïense hulpdiensten: minstens vijfhonderd doden in Charkov

De burgemeester van Charkov maakte dinsdag bekend dat meer dan zeshonderd gebouwen in de stad waren vernietigd. ‘Scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en klinieken zijn verwoest. Het Russische leger schiet constant vanaf de grond en vanuit de lucht’, zei hij op nationale televisie.

De informatie uit Charkov is niet onafhankelijk geverifieerd. Rusland ontkent aanvallen op burgerdoelen uit te voeren. De stad telde voor het uitbreken van de oorlog ongeveer 1,4 miljoen inwoners. Het is niet duidelijk hoeveel daarvan nog in Charkov zijn en hoeveel mensen zijn gevlucht.