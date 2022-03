Moederbedrijf Zara verdrievoudigt winst in 2021

Inditex kreeg in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot eind januari, nog wel een tik van de opkomst van de omikronvariant. Die kostte het Spaanse bedrijf naar eigen zeggen 400 miljoen euro omzet in zijn winkels. Onder meer in Nederland waren die een tijd gesloten vanwege lockdownmaatregelen. Daar komt bij dat bedrijven geld moeten uitgeven om hun winkels in te richten voor het kerstseizoen en dat kon niet worden terugverdiend. Verkopen via internet kost extra geld en dat alles bij elkaar kostte Inditex nog eens 190 miljoen euro.

Vorig jaar verkocht het Spaanse bedrijf meer dan een kwart van zijn spullen via internet. Dat was goed voor een omzet van 7,5 miljard euro. De totale opbrengsten van Inditex stegen in 2021 met 36 procent naar 27,7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Daarop werd een nettowinst geboekt van 3,2 miljard euro en dat is bijna een verdrievoudiging in vergelijking met 2020.

Eerder deze maand sloot Inditex al zijn winkels in Rusland vanwege de invasie van Oekraïne. De Russische markt is een zeer belangrijke voor het bedrijf. Het heeft er 515 winkels, waaronder 86 filialen van Zara. De verkopen in Rusland zijn goed voor 8,5 procent van de winst van het modeconcern, voor aftrek van onder meer belastingen. De totale investeringen die Inditex in Rusland heeft gedaan, zijn volgens het bedrijf niet groot. Dat komt omdat alle winkels zijn gehuurd.