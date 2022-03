BMW rekent op lagere winstmarge door oorlog in Oekraïne

Autoproducent BMW verwacht dit jaar minder winst per auto te boeken dan in 2021. Dat komt door problemen in de leveringsketen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, maar ook door de tik die de wereldeconomie naar verwachting krijgt. BMW heeft last van hogere inkoopprijzen van materialen, maar ook worden er onderdelen gemaakt in Oekraïne. Doordat dit niet langer kon moest het Duitse bedrijf verschillende fabrieken al stilleggen.