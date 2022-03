Urgenda: niet halen doel reductie broeikasgassen klap in gezicht

Een klap in het gezicht van de jongere generaties. Dat vindt duurzaamheidsorganisatie Urgenda van het bericht dat het Urgenda-doel om vanaf 2020 elk jaar minstens 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, vorig jaar niet is gehaald. De organisatie wil nu met alle relevante ministers gaan praten.

Statistiekbureau CBS en de Emissieregistratie van het RIVM meldden woensdag op basis van een eerste berekening dat de uitstoot in 2021 23,9 procent lager was ten opzichte van 1990. In 2020 werd het doel wel net gehaald. Het hoogste rechtscollege oordeelde in 2019 dat de Staat verplicht is om zich te houden aan de Urgenda-doelstelling om zo klimaatverandering tegen te gaan.