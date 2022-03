Aandacht voor Prosus en Amerikaans rentebesluit op Damrak

Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank zal naar verwachting voor het eerst sinds 2018 de rente verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Beleggers houden verder de ontwikkelingen rond de Russische oorlog in Oekraïne nauwlettend in de gaten, waarbij wordt gehoopt op enige vooruitgang in de onderhandelingen over een staakt-het-vuren.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren flink hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen openen. In de Aziatische regio gingen de aandelenmarkten woensdag stevig vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent in de plus.

Techbedrijven

In Hongkong steeg de Hang Seng-index tussentijds bijna 9 procent na de verliesbeurt van 6 procent een dag eerder. De koersen schoten omhoog nadat de Chinese vicepremier Liu He na een bijeenkomst met financiële toplieden verklaarde dat de autoriteiten alles zullen doen om de aandelenmarkten in het land stabiel te houden en steun zullen blijven bieden aan buitenlandse beursnoteringen van Chinese bedrijven.

De Chinese techbedrijven gingen de afgelopen dagen juist in de uitverkoop door de zorgen over de strengere aanpak van de sector door Beijing en de vrees dat een aantal grote Chinese techbedrijven mogelijk hun beursnoteringen op Wall Street zullen verliezen. Internet- en gamesconcern Tencent dikte ruim 23 procent aan, waardoor de in Amsterdam genoteerde grootaandeelhouder Prosus naar verwachting ook flink zal herstellen.

Ajax

ABN AMRO en verzekeraar NN Group zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van HSBC schroefden hun aanbeveling voor ABN AMRO op naar kopen. NN kreeg een koopadvies van Deutsche Bank. Ook Ajax staat in de belangstelling na de uitschakeling in de Champions League. De beursgenoteerde voetbalclub verloor de thuiswedstrijd in de achtste finales tegen Benfica na een eerder gelijkspel.

De euro was 1,0979 dollar waard, tegen 1,0943 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 98,64 dollar. Brentolie werd 3,1 procent duurder op 102,95 dollar per vat.