Nieuwe VN-resolutie promoot fietsen tegen klimaatverandering

De 193 leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben dinsdag een resolutie aangenomen waarin ze fietsen ondersteunen als middel om klimaatverandering tegen te gaan. De door Turkmenistan ingediende resolutie werd unaniem aangenomen en is, zoals alle resoluties van de Algemene Vergadering, niet bindend.

Volgens de resolutie zal meer fietsen door verbeterde verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsen bijdragen tot ‘duurzame ontwikkeling, inclusief de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen’. Lidstaten worden opgeroepen om ‘de fiets te integreren in het openbaar vervoer, in stedelijke en landelijke omgevingen in ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen’.