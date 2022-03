Oekraïense president spreekt Amerikaans parlement toe

De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt woensdag het Amerikaanse Congres toe via een onlineverbinding. Hij hield op 5 maart al een videotoespraak tot bijna driehonderd Amerikaanse parlementariërs. Het Congres keurde onlangs een pakket van 13,6 miljard dollar goed voor hulp aan Oekraïne.

De toespraak werd maandag aangekondigd door de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer. De twee zeiden onder de indruk te zijn van de Oekraïense bevolking, die ‘uitzonderlijke moed, weerstand en vastberadenheid’ toont.

Zelenski heeft zich met succes in de media opgeworpen als heldhaftig verdediger van zijn land tegen een agressieve aanvaller, Rusland. In heel de wereld, vooral de westerse, is er sympathie voor zijn zaak gerezen. Dit terwijl Rusland nauwelijks bijval krijgt, enkel wat steunbetuigingen uit Belarus en Syrië en wat bemoedigingen van oude bondgenoten zoals Cuba en Venezuela.

De toespraak staat gepland voor woensdagmiddag 14.00 uur Nederlandse tijd.