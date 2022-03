Defensieministers NAVO-landen bijeen over toestand Oekraïne

Defensieminister Kajsa Ollongren en haar collega’s van de andere NAVO-landen treffen elkaar opnieuw op het hoofdkwartier in Brussel om over de Russische oorlog tegen Oekraïne te overleggen. De lidstaten overleggen koortsachtig nu het bloedvergieten blijft toenemen en Moskou volgens NAVO-chef Stoltenberg mogelijk zelfs chemische wapens wil inzetten. Ze willen de oostelijke lidstaten die zich bedreigd voelen door de opmars van Rusland versterken, maar blijven volhouden dat ze zich niet in de oorlog zelf mengen, zeggen diplomaten.

Oekraïne, nu bijna drie weken in oorlog en steeds verder in het nauw, zal opnieuw bepleiten dat te veranderen en de NAVO vragen bijvoorbeeld Russische vliegtuigen uit het Oekraïense luchtruim te weren. De Oekraïense defensieminister belt ‘s ochtends in, als de NAVO-ministers bespreken wat hun nu meteen te doen staat. Ook andere bevriende niet-leden Zweden, Finland en Georgië en EU-buitenlandchef Josep Borrell schuiven aan.

Maar zo’n no fly-zone is voor de NAVO onbespreekbaar, maakte de Amerikaanse ambassadeur bij het militaire bondgenootschap dinsdag nog eens duidelijk. Evenals een NAVO-vredesmissie, zoals Polen opperde. NAVO-landen kunnen eigener beweging Oekraïne met bijvoorbeeld wapens helpen zich te verdedigen. Maar de alliantie moet buiten het conflict blijven, is het stellige voornemen.

De verdediging van de eigen lidstaten, dáárvoor is de NAVO tenslotte bedoeld, blijft secretaris-generaal Stoltenberg maar herhalen. ‘s Middags bespreken de dertig bondgenoten daarom de versterking op langere termijn van de ‘oostflank’ van de westerse alliantie, waar de vrees voor Rusland groeit. De militaire leiding van de NAVO zal opdracht krijgen daartoe plannen uit te werken.