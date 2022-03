VN-hof doet uitspraak over ‘genocidezaak’ Oekraïne tegen Rusland

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag doet woensdag uitspraak in een zaak die Oekraïne heeft aangespannen tegen Rusland. Het gaat over de rechtvaardiging van Rusland om het buurland binnen te vallen. Oekraïne wil dat de rechters vaststellen dat Moskou geen wettelijke basis had voor de invasie.

Rusland heeft Oekraïne beschuldigd van genocide (volkenmoord) op Russischtalige, pro-Russische inwoners van de afvallige regio’s Donetsk en Loehansk, in het oosten van Oekraïne. Moskou besloot eerst de onafhankelijkheid van die twee regio’s te erkennen en viel daarna Oekraïne binnen. Volgens Rusland was de inval (’speciale militaire operatie’) gerechtvaardigd om de inwoners te beschermen.

Oekraïne zegt dat er helemaal geen genocide was en wil dat de VN-rechters vaststellen dat Rusland daarom ‘geen enkele wettelijke basis had om actie in en tegen Oekraïne te ondernemen om genocide te voorkomen en te bestraffen’.

Het Internationaal Gerechtshof behandelde de zaak vorige week. Oekraïne kwam eerst aan het woord. Rusland kreeg een dag later de kans om daar op te reageren, maar doet niet mee aan de hoorzittingen.

Het Internationaal Gerechtshof is het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties. Het is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. De rechters buigen zich in deze zaak alleen over de aanloop naar de Russische invasie, niet over de invasie en de oorlog zelf. De aanklager van het Internationaal Strafhof, ook in Den Haag, onderzoekt wel of tijdens de invasie oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd.