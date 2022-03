Federal Reserve komt met rentestap in tijd van onzekerheden

De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, maakt woensdagavond zijn nieuwe rentebesluit bekend. Naar verwachting kondigt voorzitter Jerome Powell dan aan dat het belangrijkste tarief een kwart procentpunt omhoog gaat ten opzichte van het nu nog historisch lage niveau. Maar er zal vooral veel aandacht uitgaan naar zijn toelichting op het besluit, want door de almaar toenemende inflatie en oorlog in Oekraïne zijn er veel onzekerheden bijgekomen.

De ‘Fed’ moet zorgen voor een inflatie van rond de 2 procent en een optimaal benutte arbeidsmarkt. Aan het begin van de coronapandemie reageerde de centralebankenkoepel met drastische renteverlagingen en het massaal opkopen van obligaties om de economie draaiende te houden. In de eerste maanden van 2020 verloren veel Amerikanen door de coronacrisis hun baan en heerste er paniek op de financiële markten.

Het economisch herstel ging in 2021 hard. Zo is de werkloosheid erg laag. Tegelijkertijd stegen de prijzen na de zomer steeds harder en hebben de VS nu te maken met de sterkste inflatie sinds de vroege jaren tachtig. Dat kwam onder andere doordat grondstoffenleveranciers en containervervoerders de sterk toegenomen vraag naar hun producten en diensten niet konden bijbenen. Na de inval van Rusland in Oekraïne zijn de prijzen voor olie en gas nog sterker gestegen, wat de inflatie verder kan aanjagen. Maar die oorlog kan de Amerikaanse economie ook pijn doen.

Powell zei onlangs tegen leden van het Amerikaanse Congres dat hij bereid was de rente in grotere stappen dan 0,25 procentpunt te verhogen als de inflatie langere tijd extreem hoog blijft. Maar tegelijkertijd gaf hij toe niet goed te kunnen voorspellen wat het uiteindelijke effect van de oorlog op de economie in de VS zou zijn.