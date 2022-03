CDA-leider Hoekstra treedt niet af bij slechte verkiezingsuitslag

Volgens een peiling van I&O Research van eind februari stevenen lokale CDA-afdelingen af op een nederlaag. Volgens de peiling haalt de partij landelijk nu nog maar 6 procent van de stemmen, terwijl dat in 2018 13,4 procent was. Wel was de peiling van februari al wat beter dan die van januari. Toen peilde het CDA landelijk iets meer dan 5 procent van de stemmen.

Hoekstra vindt het partijleiderschap goed te combineren met zijn werk als minister van Buitenlandse Zaken. Wel erkent hij dat sommige van zijn campagneplannen niet door konden gaan nu de oorlog in Oekraïne zijn aandacht vraagt. Hij vindt het logisch dat bijvoorbeeld gesprekken met EU-collega’s ‘nu moeten prevaleren’.

De partijleider zegt dat de sfeer in zijn partij ‘veel optimistischer’ is dan bijvoorbeeld een half jaar geleden. ‘Het is rustiger in de partij en mensen hebben zin in de verkiezingen.’ Vorig jaar zou Hoekstra de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen binnenskamers ‘een testcase’ genoemd hebben voor de toekomst van het CDA.

Het CDA verkeert al lange tijd in zwaar weer, onder meer vanwege het conflict dat Kamerlid Pieter Omtzigt kreeg met de partijleiding. Hij voelde zich niet gehoord binnen de partij en verliet uiteindelijk het CDA. Ook leidde de rommelige lijsttrekkersverkiezing van Hugo de Jonge en vervolgens de wissel met Hoekstra tot grote kritiek binnen de partij.