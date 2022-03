Minister: Frankrijk bereid te praten over autonomie Corsica

Darmanin benadrukte dat voorwaarde voor een gesprek tussen Corsicaanse vertegenwoordigers en de regering over de toekomst van het eiland terugkeer van de rust is, zo staat in een uittreksel uit een interview met de krant dat op de website is gepubliceerd.

Op Corsica wordt al ruim een week gedemonstreerd. Daarbij zijn zondag tientallen agenten en betogers gewond geraakt. Aanleiding voor de protesten is de aanval op de Corsicaanse separatist Yvan Colonna door een medegevangene, waardoor Colonna ernstig gewond raakte.

De 61-jarige separatist, die een levenslange celstraf kreeg vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998, ligt sinds de aanval in coma. Demonstranten beschuldigen de Franse autoriteiten ervan Colonna tegen zijn verzoek in niet te hebben overgebracht naar een gevangenis op Corsica. In Bastia, in het noorden van het eiland, namen zondag volgens lokale media enkele duizenden mensen deel aan het protest.