Politie grijpt in voor wedstrijd Ajax tegen Benfica

Vlak voor het duel tussen Ajax en Benfica in de Champions League is het tot een gewelddadige confrontatie tussen fans van de thuisclub en de mobiele eenheid gekomen.

De politie greep in aan het einde van een grote sfeeractie op het plein naast de Johan Cruijff ArenA. Duizenden fanatieke supporters van Ajax hadden zich daar verzameld voor een zogeheten Entrada. Ze dansten, sprongen, zongen maar staken ook herhaaldelijk zwaar vuurwerk af. Drie jaar geleden voor een duel met Juventus liep zo’n Entrade zwaar uit de hand toen de Amsterdamse politie waterkanonnen inzette.

De mobiele eenheid kwam dit keer pas in actie toen supporters ongecontroleerd de Zuid-tribune op probeerden te komen. Volgens de politie gebruikten ze daarbij geweld. Agenten voelden zich vervolgens genoodzaakt ook geweld te gebruiken.

Het is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht. Volgens de politie is het weer rustig rond de Johan Cruijff ArenA, waar om 21.00 uur de wedstrijd begint. De winnaar van het duel plaatst zich voor de kwartfinales van de Champions League.