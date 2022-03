Volt-bestuur: pas verzoening als Gündogan aangiftes intrekt

Daarmee scharen de bestuursleden zich achter partijleider Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek, bevestigt een woordvoerder. Die zeiden eerder dinsdag al dat Gündoğan haar verwijten naar partijgenoten moest terugnemen voordat een verzoening met de fractie mogelijk is.

Gündoğan heeft aangifte gedaan van smaad en laster tegen Dassen, Volt en dertien mensen die melding maakten van grensoverschrijdend gedrag door Gündoğan. Vooral dat laatste steekt bij de partij. Binnen de Volt-fractie vindt men dat de werkomgeving onveilig wordt als Gündoğan terugkeert terwijl de aangiftes nog staan, zeggen bronnen. Een aantal melders werkt voor de Tweede Kamerfractie van de partij. Als Gündoğan terugkeert, zou een groot deel van hen vertrekken, aldus NRC afgelopen zondag.

Meldingen

De meldingen aan het adres van Gündoğan variëren van ‘handtastelijkheden’ en ‘ongewenste seksuele avances’ tot ‘intimidatie’ en ‘misbruik van macht’. Haar advocaat Geert-Jan Knoops relativeerde de meldingen: het zou gaan om mensen die van Gündoğan af willen. De fractie schorste Gündoğan vanwege de meldingen. Later werd zij zelfs de fractie uitgezet.

De rechter zette een streep door de acties van Volt in een kort geding. De partij heeft volgens de rechter ‘in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg bewandeld’. De fractie moet Gündoğan terugnemen in de fractie en een schadevergoeding van 5000 euro betalen. Ook krijgen Dassen en Gündoğan het dringende advies om onder begeleiding van een bemiddelaar om tafel te gaan. Dassen zei zich aan het vonnis te houden, maar nu overweegt de partij hoger beroep tegen de uitspraak.

Inmiddels heeft het partijbestuur meerdere brieven ontvangen over Gündoğan, onder meer een brandbrief die oproept tot royement tenzij het Kamerlid haar aangiftes intrekt. Volgens een woordvoerder neemt het bestuur deze brieven ‘serieus’. Het bestuur is in gesprek met leden die een brief hebben gestuurd. Ook komt er een extra partijcongres, waar onder meer de beide co-voorzitters Peter-Paul de Leeuw en Sacha Muller verantwoording zullen afleggen, aldus een woordvoerder.