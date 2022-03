VS zetten stap naar permanente zomertijd

De Verenigde Staten zijn op weg de zomertijd permanent te maken. De Senaat van het Amerikaanse parlement stemde unaniem voor het voorstel, waardoor het in de winter ‘s avonds langer licht blijft en er een einde komt aan het tweemaal verzetten van de klok.

De wijziging komt er pas volgend jaar november, mede op advies van vliegtuigmaatschappijen en omroepen die meer tijd nodig hebben voor de invoering. De maatregel moet nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden van het parlement en president Joe Biden. Sinds zondag geldt in het grootste deel van de Verenigde Staten, dat meerdere tijdzones heeft, weer de zomertijd, die in november eindigt.

In de Europese Unie laaide de discussie enkele jaren geleden op toen de Europese Commissie in Brussel voorstelde juist de wintertijd permanent te maken. Door uiteenlopende meningen verdween het voorstel in de ijskast.