Hoge prijzen bedreigen vraag naar olie, waarschuwt OPEC

De Russische inval in Oekraïne dreigt de vraag naar olie te verzwakken. De grondstof werd kort na het begin van de oorlog snel duurder, net als veel andere materialen en brandstoffen. Dit kan uiteindelijk voor zo’n hoge inflatie zorgen dat bedrijven en huishoudens minder geld hebben te besteden aan benzine of andere olieproducten, waarschuwt het kartel van olieproducerende landen OPEC.

‘Dit conflict heeft tot een aantal problemen geleid, waaronder stijgende grondstoffenprijzen, die de inflatie wereldwijd nog verder opdrijven’, schrijft de OPEC in zijn maandelijkse rapport over de oliemarkt ‘Als dit door blijft gaan, leidt dit tot een daling van de consumptie en investeringen.’

De waarschuwing is opvallend. De OPEC heeft samen met bondgenoten zoals Rusland en Kazachstan afgesproken om iedere maand maar mondjesmaat meer olie op te pompen, na een forse productieverlaging wegens de coronacrisis in 2020. De Verenigde Staten, die geen deel uitmaken van het verbond, voerden onlangs tevergeefs de druk op de officieuze OPEC-leider Saudi Arabië op om de oliekraan verder open te draaien.

Na de inval in Oekraïne steeg de olieprijs tot het hoogste niveau in bijna dertien jaar, wat onder andere tot recordprijzen voor benzine bij Nederlandse tankstations leidde. Inmiddels is de olieprijs weer wat teruggezakt. Maar de vrees blijft bestaan dat aardolie uit Rusland, een van ‘s werelds grootste olieproducenten, door oorlog of sancties niet meer beschikbaar zal zijn.