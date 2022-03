Vijlbrief: gaswinning mogelijk lager bij aanhouden warme weer

De gaswinning dit jaar in Groningen zal niet hoger worden dan de eerder genoemde 4,6 miljard kuub. Dat zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dinsdagmiddag in Groningen. De gaswinning zal zelfs lager kunnen uitvallen als het warme weer blijft aanhouden en als bestuurders besluiten om de opslag in Grijpskerk niet meer te vullen met laagcalorisch gas, maar met hoogcalorisch gas.

De staatssecretaris was dinsdagmiddag in gesprek met regiobestuurders over de brief die hij maandag stuurde. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, stelde dat de 4,6 miljard kuub lager is dan gevreesd, maar hoger dan gehoopt. Het uitgangspunt blijft dat de gaswinning in Groningen in 2023/2024 stopt. Voor 1 april zal er een definitief besluit worden genomen over de gaswinning in Groningen.

De staatssecretaris benadrukte dat hij door de internationale politieke situatie helaas niets zwart op wit kan beloven over de gaswinning. Wel zei hij dat meer gaswinning op dit moment gevaarlijk is voor de mensen in Groningen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) legt op haar website uit dat het Groningen-gasveld aardgas met een laagcalorische waarde bevat. Daarmee wijkt het af van de meeste andere velden in de wereld. Dit komt doordat het gas een relatief groot aandeel (14 procent) stikstof bevat. Dit laagcalorische aardgas is de standaard geworden voor gasfornuizen en cv-ketels.

Hoogcalorisch gas bevat veel minder stikstof. Daarom kan uit dit gas meer energie worden gehaald. In Nederland komt hoogcalorisch gas vooral voor in de kleine gasvelden op land en zee.