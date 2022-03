Premiers Polen, Slovenië en Tsjechië in Kiev aangekomen

De premiers van Polen, Slovenië en Tsjechië zijn dinsdag aangekomen in de Oekraïense hoofdstad Kiev, laat de Poolse premier Mateusz Morawiecki op Twitter weten. ‘Hier, in het door oorlog verscheurde Kiev, wordt geschiedenis geschreven’, aldus Morawiecki.

De Poolse regeringsleider plaatste ook foto’s waarop hij te zien is met de Poolse ex-premier Jaroslaw Kaczynski, de Tsjechische premier Petr Fiala en zijn Sloveense ambtgenoot Janez Jansa. Ze zitten aan een tafel met een kaart van Oekraïne. ‘De EU steunt Oekraïne, dat op de hulp van zijn vrienden kan rekenen - we hebben deze boodschap vandaag naar Kiev gebracht’, schreef Morawiecki.

De vier politici zijn met de trein naar Kiev gereisd. Daar willen ze de Oekraïense president Volodimir Zelenski en premier Denis Sjmyhal spreken. Volgens een Poolse regeringswoordvoerder was de reis onder strikte geheimhouding gepland in overleg met de EU en de NAVO. Het zijn de eerste regeringsleiders die de Oekraïense hoofdstad bezoeken sinds Rusland Oekraïne 24 februari is binnengevallen.