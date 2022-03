EU straft Abramovitsj, tv-baas en miljardair met Nederlandse band

De Europese Unie heeft vijftien rijke handlangers van het Russische regime en negen bedrijven op de sanctielijst gezet tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Zoals bronnen in de EU al hadden voorspeld is Roman Abramovitsj, de eigenaar van de Britse voetbalclub Chelsea, een van hen. Ook de baas van de Russische staatstelevisiezender Pervyj kanal ofwel Channel One Russia wordt gestraft, vanwege het uitzenden van Russische propaganda over de situatie in Oekraïne.