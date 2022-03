Amazon mag filmstudio MGM overnemen van Europese Commissie

Eind mei vorig jaar maakte Amazon bekend MGM te kopen voor 8,5 miljard dollar. Volgens het techconcern kan het bijna honderd jaar oude MGM een belangrijke rol spelen bij de grote vraag naar streamingcontent. Het webwinkelconcern heeft met Prime Video al een eigen videostreamingdienst.

In de Verenigde Staten heeft Amazon nog geen goedkeuring gekregen. De Federal Trade Commission (FTC) moet deze maand een beslissing nemen over de overname. Er is veel aandacht voor de overnames van kleinere bedrijven door grote techconcerns, met name als ze daardoor potentiële concurrentie uitschakelen of zich op nieuwe markten begeven. De afgelopen jaren is er namelijk veel te doen geweest om de macht die bedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet, Apple en Meta Platforms hebben. Die laatste onderneming is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp.