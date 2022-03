Gazprom levert meer gas door opvullen reserves

Gazprom leverde in de eerste helft van maart gemiddeld 500 miljoen kubieke meter gas aan landen buiten de voormalige Sovjet-Unie, becijferde persbureau Bloomberg. Dat is ongeveer een vijfde meer dan het gemiddelde niveau in februari. Desondanks ligt de export van Russisch gas naar met name Europa nog altijd lager dan voorgaande jaren. Gazprom levert zelf geen cijfers over de export van gas naar individuele landen.

Door de oorlog in Oekraïne probeert Europa sneller van zijn afhankelijkheid van Russisch gas af te komen. Dat kost echter tijd waardoor er op de korte termijn nog gas uit Rusland nodig blijft. Waarschuwingen vanuit het Kremlin dat Rusland de gastoevoer zou kunnen onderbreken als straf voor westerse sancties, zorgen daarbij voor zenuwen bij klanten in Europa. Die proberen daarom versneld nog wat gas aan te schaffen.