Amsterdamse beurs sluit hoger na uitlatingen Zelenski

De uitlatingen van de president Volodimir Zelenski kunnen worden opgevat als opening naar een vergelijk met Rusland, wat zicht geeft op een einde aan de oorlog in Oekraïne. Een Oekraïense toetreding tot het westerse militaire bondgenootschap NAVO is voor het regime in Moskou onacceptabel. Het is mede de reden geweest voor de Russische invasie in Oekraïne bijna drie weken geleden.

Maar Zelenski’s Russische evenknie Vladimir Poetin zei juist dat Oekraïne geen serieuze poging doet om een oplossing voor het conflict te vinden, wat het optimisme weer temperde.

Eind

De AEX-index eindige uiteindelijk 0,3 procent hoger op 676,38 punten. De MidKap sloot nog wel 0,7 procent in de min op 1.002,46 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs verloren de beurzen tot ongeveer 0,3 procent.

Prosus stond opnieuw onderaan in de AEX, met een min van ruim 0,6 procent. Maandag raakte het aandeel ook al meer dan 10 procent aan waarde kwijt. Op de beurzen in China gingen de techfondsen zoals Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, dinsdag weer hard omlaag, door zorgen over een strengere aanpak van de techsector door de Chinese overheid. Tencent, dat ook 10 procent verloor in Hongkong, hangt daarbij naar verluidt een recordboete boven het hoofd vanwege de overtreding van antiwitwasregels in China.

Een vat Amerikaanse olie kostte 6 procent minder op 96,92 dollar. Brentolie werd 5,5 procent goedkoper op 101 dollar per vat. De olieprijzen staan onder druk door de sterk stijgende coronabesmettingen en lockdowns in China, waardoor de olievraag in het land geraakt kan worden.

Vraag staal

Ook staalproducent ArcelorMittal (min 1,6 procent) heeft last van de lockdowns in China, waardoor de vraag naar staal uit dat land mogelijk zal afnemen. Supermarktconcern Ahold Delhaize profiteerde daarentegen van een adviesverhoging door UBS en won 2,3 procent.

ForFarmers verloor bij de kleinere fondsen dik 2 procent. Het veevoerbedrijf schort zijn aandeleninkoopprogramma tijdelijk op vanwege de sterk stijgende prijzen van grondstoffen en energie door de oorlog in Oekraïne. De Zweedse kledingketen H&M zakte 3,2 procent in Stockholm, ondanks een flink hogere omzet in de afgelopen periode.

De euro was 1,0943 dollar waard, tegen 1,0981 dollar een dag eerder.