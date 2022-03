Lokale partijen grootste bij scholierenverkiezingen, daarna VVD

Als het aan scholieren van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo ligt, gaan de meeste stemmen in de gemeenteraadsverkiezingen naar lokale partijen. Dat is de uitslag van de zogeheten scholierenverkiezingen. Op de tweede plaats komt de VVD. De afgelopen twee weken brachten 22.663 leerlingen hun stem uit.

In de ‘schaduwverkiezingen’ kregen lokale partijen met 17,5 procent de meeste stemmen, iets meer dan de VVD, die 16,7 procent van de stemmen kreeg. Daarna volgen GroenLinks met 15,2 procent en D66 met 14,9 procent.

In totaal mochten 58.000 leerlingen op 139 scholen hun stem uitbrengen. Uiteindelijk stemden 22.663 jongeren van 94 scholen, een opkomst van zo’n 40 procent. Dit jaar stemden minder scholieren dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Toen brachten 28.138 scholieren op 98 scholen hun stem uit. ‘Mogelijk dat de nasleep van coronamaatregelen in het onderwijs en de aandacht voor Oekraïne in de media dit verklaren’, aldus ProDemos, initiatiefnemer van de scholierenverkiezingen.

Overigens waren 314 stemmen blanco en 513 stemmen ongeldig. De jongeren konden stemmen op partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente waarin hun onderwijsinstelling is gevestigd.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd de VVD de populairste partij, gevolgd door lokale partijen en GroenLinks. De scholierenverkiezingen blijken de afgelopen jaren ‘een verrassend goede voorspellende waarde te hebben voor de uitslag van de echte verkiezingen een dag later’, aldus ProDemos.

De directeur van ProDemos, Eric Stokkink, presenteerde de uitslagen samen met presentatrice, columnist en radio-dj Hila Noorzai op het Albeda College in Rotterdam. De bekendmaking wordt voorafgegaan door een debat met kandidaat-raadsleden uit Rotterdam en studenten van het Albeda College.