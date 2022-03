Cameraman van FOX News gedood in Oekraïne

Hall is overgebracht naar het ziekenhuis. Veel meer is er niet over zijn toestand bekend, aldus FOX in een verklaring. De gedode journalist is Pierre Zakrzewski, een ervaren oorlogsfotograaf die voor FOX de afgelopen jaren veelvuldig op pad was. Hij coverde het nieuws in onder meer Irak, Afghanistan en Syrië.

Kort voor het overlijden van Zakrzewski maakte de Oekraïense mensenrechtenombudsman Ljoedmyla Denisova bekend dat sinds de Russische inval minstens drie journalisten zijn gedood en meer dan dertig gewond geraakt. Behalve de Amerikaanse journalist Brent Renaud werden ook twee Oekraïense verslaggevers gedood door Russische troepen, schreef ze op Telegram.