Tweede Kamer opnieuw voor verankeren lhbti-rechten in grondwet

Discriminatie op basis van handicap of seksuele geaardheid moet in de grondwet worden verboden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag opnieuw voor een initiatiefwetsvoorstel om de grondwet aan te passen.

Over een wijziging van de grondwet moet twee keer worden gestemd in zowel de Tweede als de Eerste Kamer, met een verkiezing tussen beide stemmingen. Bij de tweede stemming is bovendien een tweederdemeerderheid nodig.

In 2020 steunden beide Kamers de wijziging die D66, GroenLinks en PvdA indienden, ook al.

De Eerste Kamer moet ook nog een tweede keer instemmen met het voorstel voordat het van kracht kan worden.