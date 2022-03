Koningsdagconcert vindt plaats in Theater aan het Vrijthof

Het jaarlijkse Koningsdagconcert wordt dit jaar op 11 april gehouden in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn daarbij aanwezig, meldt de Rijksvoorlichtingdienst dinsdag.

Het concert wordt bijgewoond door genodigd publiek dat betrokken is bij de organisatie van Koningsdag in Maastricht. Dit jaar staat het Koningsdagconcert in het teken van de klanken van de stad Maastricht en haar culturele omgeving.

Traditiegetrouw vindt het Koningsdagconcert plaats in de maand voorafgaand aan Koningsdag. Het initiatief werd in 1985 gestart door koningin Beatrix en prins Claus. Het Koningsdagconcert wordt sinds 2014 georganiseerd in de gemeente waar de koninklijke familie Koningsdag viert. Het concert wordt uitgezonden op woensdag 27 april om 20.30 uur op NPO 2.