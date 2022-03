Russische tv-activiste riskeert tien dagen cel

De Russische vrouw die het hoofdjournaal van de Russische staatstelevisie verstoorde met een protest tegen de Russische invasie in Oekraïne, riskeert tien dagen cel, meldt justitie. Haar advocaat had rekening gehouden met een celstraf tot vijftien jaar op grond van de nieuwe wet die ‘valse informatie’ over het Russische leger strafbaar stelt.

De vrouw, Marina Ovsjannikova, onderbrak een nieuwsuitzending van het Eerste Kanaal, de belangrijkste Russische staatszender, om de oorlog in Oekraïne aan de kaak te stellen. Ze waarschuwde de kijkers de staatspropaganda niet te geloven.