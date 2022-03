Horecabranche ‘opgelucht’ over schrappen coronamaatregelen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is ‘enorm blij en opgelucht’ dat zo goed als alle coronamaatregelen later deze maand komen te vervallen. ‘Nu het einde van de epidemie in zicht is, kunnen we ons bij het kabinet vol gaan inzetten op het herstel van de horeca. Aan het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de mensen in de branche zal het niet liggen’, reageert voorzitter Robèr Willemsen in een verklaring.