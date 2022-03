President: Oekraïne moet erkennen dat het geen lid wordt van NAVO

Oekraïne moet erkennen dat het lidmaatschap van de NAVO er niet inzit, aldus de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Het is daarom nodig dat Oekraïne zichzelf beter kan beschermen. Ook zijn veiligheidsgaranties nodig, zei hij in een videoboodschap.

Een Oekraïense toetreding tot het westerse militaire bondgenootschap NAVO is voor grote buur Rusland onacceptabel. Het is mede de reden geweest voor de Russische invasie in Oekraïne bijna drie weken geleden. Moskou wil dat Oekraïne neutraal wordt.

Als de deur van de NAVO niet openstaat, zo zei Zelenski, ‘dan moeten we samenwerken met de instellingen waarmee we dat kunnen.’ Dat kan Oekraïne helpen en beschermen. Daarnaast moeten er afzonderlijke veiligheidsgaranties komen, vindt de president.