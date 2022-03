Staatssecretaris: in uitzonderlijke gevallen Oekraïners ophalen

Polen heeft Nederland niet in algemene zin gevraagd om Oekraïense vluchtelingen op te halen, zegt staatssecretaris Eric van der Burg. Maar er zijn wel ‘enkele uitzonderingen’ van groepen die toch naar Nederland worden gehaald. Hij noemt als voorbeeld de 25 Oekraïense kinderen met kanker die met een speciale Corendon-vlucht werden opgehaald en inmiddels zijn ondergebracht in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.