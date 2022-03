Grote partij mogelijk illegaal gekapt hout in beslag genomen

Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag bij een bedrijf in Zuid-Holland ruim 500 kuub teakhout in beslag genomen. Volgens de NVWA kan het bedrijf niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Tijdens de actie werden het bedrijfspand en een woning doorzocht. De rechercheurs hielden een persoon aan en vonden in de woning 90.000 euro cash.