Rusland: VS geven garanties voor nucleaire deal met Iran

De Verenigde Staten hebben ‘schriftelijke garanties’ aan Rusland gegeven dat de Amerikaanse sancties tegen Moskou vanwege de inval in Oekraïne geen impact zullen hebben op de samenwerking tussen Rusland en Iran. Die garanties zijn opgenomen in de akkoorden om de nucleaire deal met Iran nieuw leven in te blazen, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov na een ontmoeting in Moskou met zijn Iraanse collega Hossein Amir-Abdollahian.

Rusland had eerder deze maand gevraagd om die garanties, die Moskou het recht moeten geven op vrije samenwerking met Teheran op het gebied van handel, energie, economie en defensie. Nu die zijn gegeven, kunnen de onderhandelingen in Wenen over de atoomdeal volgens Moskou worden versneld. Die werden afgelopen vrijdag opgeschort, maar kunnen volgens Lavrov snel worden hervat. Hij denkt dat een akkoord binnen handbereik is.

De overeenkomst uit 2015 - tussen Iran, de VS, het VK, Rusland, China en de EU - strandde in 2018 toen de VS eruit stapten. Afgesproken was dat Iran zou afzien van de productie van nucleaire wapens. In ruil daarvoor werden zware economische sancties tegen Iran opgeheven. Teheran heeft overigens altijd ontkend kernwapens te willen produceren.