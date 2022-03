Rusland koerst af op wanbetalingsdrama van 150 miljard dollar

De economie van Rusland is aan het ontrafelen door de westerse sancties, de munteenheid is ingestort en de schuldpapieren van het land zijn afgewaardeerd naar junk oftewel rommel. De volgende stap is een mogelijke wanbetaling door Rusland die investeerders miljarden zou kunnen kosten en het land verder zal afsluiten van de financiële markten.

De Russische regering moet woensdag 117 miljoen dollar aan rente op dollarobligaties betalen, een belangrijk moment voor de houders van deze leningen die de waarde van hun investeringen al flink hebben zien dalen sinds Rusland vorige maand Oekraïne binnenviel.

Maandag gaf het Russische ministerie van Financiën de opdracht om de 117 miljoen dollar te betalen, maar daarbij werd niet vermeld in welke valuta de rentebetalingen zullen worden voldaan. De Russische regering heeft tot nu verklaard dat alle schulden zullen worden afgelost, maar dat dit in roebels zal gebeuren aangezien de sancties die het Westen heeft opgelegd vanwege de Russische invasie in Oekraïne, geen afwikkelingen in dollars toestaan.

Rentebetalingen

Een betaling in roebels is echter geen optie voor de rentebetalingen die deze week moeten worden voldaan, vanwege de voorwaarden van die obligaties. Als Rusland zijn verplichtingen niet nakomt, is er technisch gezien nog een wachtperiode van dertig dagen, tot 15 april, om alsnog te voldoen aan de betalingsverplichtingen. Na die periode wordt het land bestempeld als wanbetaler.

Indien Rusland niet op tijd betaalt, of in roebels in plaats van dollars betaalt, begint het aftellen naar een mogelijke golf van wanbetalingen op ongeveer 150 miljard dollar aan buitenlandse schulden, die verschuldigd zijn door zowel de overheid als Russische bedrijven als Gazprom, Lukoil en Sberbank.

Eerdere schuldencrises

Een dergelijke gebeurtenis zal de herinnering aan eerdere schuldencrises doen herleven, waaronder de Russische roebelcrisis in 1998, toen het land in gebreke bleef met de aflossing van zijn leningen in roebels, en de Argentijnse schuldencrisis in 2001 die leidde tot het grootste nationale bankroet ooit.

Hoewel de omvang van de Russische schuld aanzienlijk is, zal wanbetaling door het land waarschijnlijk geen grote problemen op de wereldwijde financiële markten veroorzaken. Dat denkt althans topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zij zei afgelopen weekend dat het Russische risico dat banken lopen ‘niet relevant’ is voor het wereldwijde financiële systeem.