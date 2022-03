Pakketbezorgers willen compensatie voor dure brandstof

Zelfstandige pakketbezorgers kunnen niet zomaar de tarieven verhogen, omdat de meeste opdrachtgevers dat niet accepteren, zegt de BVPD. De club is wel in gesprek met diverse grote postbedrijven over de hogere brandstofkosten, maar heeft nog geen duidelijkheid gekregen. ‘Het is niet heel ingewikkeld. Partijen kunnen gewoon een brandstoftoeslag berekenen. Dat is gebruikelijk in het transport. Maar in een aantal gevallen hebben partijen nog geen clausule voor brandstof in de contracten staan. Dat is de bottleneck.’

Afhankelijk van de route zijn pakketbezorgers al gauw zo’n 10 tot soms wel 50 euro per bus per dag meer kwijt, schat Wassenaar. ‘Rijd je in Friesland of Groningen, dan maak je meer kilometers dan in de stad. Met een trailer of een vrachtwagen ligt het verbruik nog hoger. De meeste ondernemers hebben bij tankstations contracten, waarmee ze korting krijgen op de afgenomen liters. Maar voorlopig is er nog geen compensatie. Dat mag niet heel lang meer gaan duren.’

Antwoord

De BVPD hoopt voor het einde van de maand antwoord te krijgen van de postbedrijven. ‘Deze kosten kunnen ondernemers niet dragen’, zegt Wassenaar. De door het kabinet voorgestelde belastingverlaging op brandstof per 1 april noemt de BVPD ‘een druppel op een gloeiende plaat’.

PostNL laat desgevraagd weten ‘alle mogelijke opties’ te bekijken om onderaannemers ‘op een gezonde en structurele manier tegemoet te komen’ in de extra brandstofkosten. ‘We hopen hen hierover op korte termijn nader te kunnen berichten’, aldus een woordvoerder. In het jaarverslag gaf de onderneming al aan dit jaar naar verwachting last te krijgen van bijvoorbeeld gestegen energie- en transportkosten.

DHL en DPD konden nog niet direct reageren.