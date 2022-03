Bloedplasma van Nederlandse donoren helpt gewonde Oekraïners

Bloedplasma van Nederlandse donoren kan in Oekraïne worden gebruikt om oorlogsslachtoffers te helpen. Een partij van 2000 kilo bewerkt Nederlands plasma is begin deze week naar het oorlogsgebied gestuurd, laat bloedbank Sanquin weten.

Het gaat om een zogeheten plasma-halffabrikaat. Daar kan ter plaatse het geneesmiddel Albumine van worden gemaakt, dat bijvoorbeeld kan worden toegediend aan slachtoffers die grote bloedingen of brandwonden hebben opgelopen. De verzending is gedaan door het gespecialiseerde bedrijf Prothya Biosolutions. Die onderneming produceert geneesmiddelen met plasma dat is ingezameld door Sanquin.

Prothya benadrukt dat Nederlandse ziekenhuizen genoeg Albumine op voorraad hebben. ‘De gift aan Oekraïne is een warm gebaar. Wij zijn blij dat we samen met de Nederlandse donors en onze leverancier Sanquin de mensen in Oekraïne kunnen helpen’, aldus het bedrijf in een verklaring.

Wereldwijd stijgt de laatste tijd de vraag naar bloedplasma en daarvan afgeleide geneesmiddelen. Dat komt doordat wereldwijd meer aandoeningen ermee worden behandeld. In Nederland stijgt de vraag volgens Sanquin nu met 7 procent per jaar. De hoeveelheid gedoneerd plasma stijgt echter niet voldoende mee. Sanquin waarschuwt dat tekorten dreigen en roept mensen op bloedplasma te doneren.