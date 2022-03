Stichting wil Oekraïense chauffeurs opvangen op Lelystad Airport

Stichting Chauffeursnieuws wil gestrande Oekraïense vrachtwagenchauffeurs gaan opvangen op de parkeerplaatsen bij Lelystad Airport. Daarover is de stichting al een tijd in gesprek met het ministerie van Infrastructuur, zegt voorzitter Aschwin Cannoo. Hij zoekt een opvangplek voor zeker honderd chauffeurs en hun voertuigen omdat ze niet naar huis willen of kunnen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Sinds de Russische invasie van dat land helpt Cannoo samen met zo’n vijftig vrijwilligers uit het chauffeursleven Oekraïense vrachtwagenchauffeurs. Zo delen ze langs de snelweg tientallen voedselpakketten per dag uit aan de Oekraïners. Daar rijden er veel van rond in Nederland. Naar schatting van Cannoo zijn het er ruim 10.000, die vooral rijden in vrachtwagens met een Pools kenteken. Brancheorganisatie voor de transportsector TLN zegt dat het aantal Oekraïense chauffeurs in Nederland om die reden niet te meten is.

De chauffeurs die na de invasie terug naar huis wilden zijn al gegaan, denkt Cannoo. De Oekraïners die niet terug willen of kunnen, werken meestal door. ‘Als ze naar huis gaan krijgen ze gelijk een wapen in handen en dan zien ze hun families nog niet’, aldus Cannoo. De chauffeurs kunnen echter niet bij hun geld en kunnen ook geen geld naar hun gezinnen sturen omdat Oekraïense banken op slot zitten. Volgens Cannoo zijn er ook nog schrijnende gevallen die al weken met hun vrachtwagens stilstaan in Nederland omdat ze geen werk hebben.

Centrale plek

Cannoo is op zoek naar een plek om de mensen centraal op te vangen zodat hen ook beter hulp kan worden geboden. Zijn stichting heeft naar eigen zeggen tenten en keukens klaarstaan die dan kunnen worden gebruikt.

Hij wil ook Russische chauffeurs gaan opvangen die niet naar huis willen of kunnen. In Nederland rijden er daar naar zijn schatting zo’n tweeduizend van rond. Die kunnen volgens Cannoo beter niet op dezelfde plek worden opgevangen als de Oekraïners omdat er dan problemen zouden kunnen ontstaan. ‘Bedrijven sturen Oekraïners al naar andere parkeerplaatsen dan de Russen en Belarussen.’

Lelystad Airport wordt amper gebruikt maar is al volledig ingericht op het verwerken van vakantievluchten. De beslissing over het al dan niet openen van het vliegveld moet dit jaar worden genomen.