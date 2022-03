Vakbond cabinepersoneel vreest agressie door mondkapjesplicht

Vakbond voor cabinepersoneel VNC vreest dat er meer incidenten in vliegtuigen komen doordat de mondkapjesplicht gehandhaafd blijft. ‘Dat ging al omhoog tijdens de coronacrisis. En nu het straks nergens meer verplicht is, kun je verwachten dat het aantal incidenten verder stijgt’, aldus bondsvoorzitter Chris van Elswijk. Hij wijst erop dat mondkapjes inmiddels alcohol voorbij is als belangrijkste oorzaak van incidenten met agressieve passagiers.