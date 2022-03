Sharon Dijksma test positief op corona tijdens verkiezingen

Zo zal Dijksma de voorlopige uitslag van de verkiezingen woensdagavond niet live op een bijeenkomst in TivoliVredenburg bekendmaken, maar via een digitale verbinding. Verder vraagt ze iemand anders om voor haar te stemmen. ‘Gelukkig kun je iemand machtigen die voor jou stemt. Maak gebruik van het voorrecht om te stemmen, zelfs als je corona hebt!’, aldus de burgemeester.

Wanneer kiezers zelf niet naar het stembureau kunnen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, kunnen ze iemand anders machtigen. Dat kan via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die wordt gemachtigd moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet diegene onder meer kiesgerechtigd zijn en in dezelfde gemeente als de kiezer wonen.