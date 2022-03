Ov klaar om reizigers zonder mondkapje weer te ontvangen

Het openbaar vervoer is er klaar voor om reizigers zonder mondkapje weer te mogen verwelkomen. Koepelorganisatie OV-NL hoopt dat met het vervallen van de mondkapjesplicht de laatste drempel is weggehaald en dat reizigers hun weg weer terugvinden naar het openbaar vervoer. ‘We willen graag dat mensen weer gaan ervaren hoe prettig en verantwoord het is om met het ov te reizen’, aldus voorzitter van OV-NL Gerrit Spijksma.

De koepelorganisatie benadrukt dat het advies blijft om zoveel mogelijk de spits en drukte te mijden. Reizigers worden daarom nog altijd aangeraden om zoveel mogelijk op rustige tijden te reizen.

De Nederlandse Spoorwegen hebben uitgekeken naar het moment dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer zou vervallen. President-directeur Marjan Rintel laat weten dat de NS er klaar voor is om alle reizigers voor het eerst in bijna twee jaar zonder mondkapje te ontvangen. ‘Goed om jullie weer te zien!’, laat Rintel weten.

Het is vanaf 23 maart niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, liet zorgminister Ernst Kuipers dinsdag weten. Wel geldt er nog steeds een advies om een mondkapje in het ov te dragen, bijvoorbeeld op drukke momenten.