Kuipers: meer opnames omdat veel 50-plussers corona krijgen

Relatief veel 50-plussers worden momenteel besmet met het coronavirus, zegt zorgminister Ernst Kuipers. Dat is een van de redenen dat er wat meer mensen in het ziekenhuis komen te liggen dan in bijvoorbeeld januari, terwijl het aantal dagelijkse besmettingen toen een stuk hoger lag.

Het hogere aantal mensen ‘dat hulp nodig heeft, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname’, vormt vooralsnog geen groot probleem. ‘De zorg en de ziekenhuizen kunnen het goed aan’, zegt Kuipers. Bovendien komen relatief erg weinig coronapatiënten momenteel op de ic-afdeling terecht.