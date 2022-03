Oorlog zorgt mogelijk voor honderdduizenden auto’s minder

De oorlog in Oekraïne heeft mogelijk zware gevolgen voor de Europese auto-industrie. Er kunnen mogelijk honderdduizenden auto’s minder gebouwd worden nu fabrieken in Oekraïne gesloten zijn. Het land is een belangrijke producent van kabelbomen. Dat zijn op maat gemaakte strengen elektrische kabels voor verschillende autotypes die in autofabrieken eenvoudig geplaatst en aangesloten kunnen worden.

Analist Colin Langan van Wells Fargo denkt dat door de sluiting van fabrieken die dergelijke kabelbomen maken er in de eerste helft van dit jaar tot wel 700.000 auto’s minder gebouwd zullen worden. Volkswagen en BMW hebben door de sluitingen al eigen fabrieken stilgelegd. Ook de fabriek van VDL Nedcar in Born, waar auto’s voor BMW worden gebouwd, ligt om die reden stil. Mercedes-Benz bouwt minder auto’s dan voorheen in een Duitse fabriek.

De Duitse auto-onderdelenleverancier Leoni is één van de bedrijven met een fabriek in Oekraïne waar de kabelbomen worden geproduceerd. Het Beierse bedrijf verlaagde door de sluiting zijn jaarverwachtingen voor omzet en winst en waarschuwde dat de verloren productie door de gesloten fabriek dit jaar niet ingehaald kan worden. Leoni probeert wel de productie in andere fabrieken te verdubbelen, maar het kan enkele maanden duren voor dat lukt.

In Oekraïne staan zeventien fabrieken die kabelbomen maken waarmee het land erg belangrijk is voor de Europese auto-industrie. Alleen Roemenië en Marokko hebben er, van de landen met lagere lonen, meer.

De nieuwe verstoringen in de auto-industrie kunnen ook de industriële productie in de eurozone nadelig beïnvloeden. In januari, dus voor de Russische inval in Oekraïne, bleef die nog stabiel. Toen groeide de productie in Duitsland en Frankrijk zelfs nog omdat er meer computerchips beschikbaar kwamen. In Italië daalde de industriële productie echter.