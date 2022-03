Duits parlement slaat alarm over slechte staat leger

De ‘commissaris strijdkrachten’ van de Duitse Bondsdag, Eva Högl, heeft alarm geslagen over de beroerde staat van het leger. Van al het grotere materieel is volgens Högl nauwelijks de helft inzetbaar en ze noemt dit onacceptabel. ‘Indien noodzakelijk riskeren onze militairen hun leven en daarom moeten ze beschikken over het beste en meest adequate materieel.’

Maar ook de onderkomens laten veel te wensen over. Högl zei dat ze in haar gesprekken met leden van de strijdkrachten nergens níet is geconfronteerd met tekorten of mankementen. Bovendien bereiken de vermogens van het personeel volgens de parlementair commissaris hun grenzen. Dat komt niet door de omvang van de Bundeswehr, waar meer dan 183.500 militairen werken, maar door steeds omvangrijkere taken en de buitengewone missies zoals die bijvoorbeeld voor de evacuaties uit Afghanistan.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz maakte onlangs een eenmalige investering van 100 miljard euro in defensie bekend. Het defensiebudget wordt ook structureel verhoogd.