Opnieuw koersklap techinvesteerder Prosus op negatief Damrak

Prosus kreeg dinsdag opnieuw rake klappen op de Amsterdamse beurs. De techinvesteerder heeft last van de aanhoudende uitverkoop in de Chinese techsector waarin het bedrijf grote belangen heeft. De algehele stemming op de aandelenmarkten was eveneens negatief door het uitblijven van een staakt-het-vuren in Oekraïne. Ook de strenge lockdowns in veel Chinese steden om de opmars van het coronavirus in het land te stuiten, wakkerden de zorgen aan over meer verstoringen in de toeleveringsketens van bedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent lager op 666,79 punten. De MidKap daalde ook 1,1 procent, tot 998,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,7 procent.

Prosus stond opnieuw onderaan in de AEX, met een min van bijna 10 procent. Maandag raakte het aandeel ook al meer dan 10 procent aan waarde kwijt. Op de beurzen in China gingen de techfondsen zoals Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, dinsdag weer hard omlaag, door zorgen over een strengere aanpak van de techsector door de Chinese overheid. Tencent, dat ook 10 procent verloor in Hongkong, hangt daarbij naar verluidt een recordboete boven het hoofd vanwege de overtreding van antiwitwasregels in China.

Shell

Olie- en gasconcern Shell (min 2 procent) kampte met een verdere daling van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,5 procent minder op 97,34 dollar. Brentolie werd ook ruim 5 procent goedkoper op 101,04 dollar per vat. De olieprijzen staan onder druk door de sterk stijgende coronabesmettingen en lockdowns in China, waardoor de olievraag in het land geraakt kan worden.

Ook staalproducent ArcelorMittal (min 4 procent) heeft last van de lockdowns in China, waardoor de vraag naar staal uit dat land mogelijk zal afnemen. Supermarktconcern Ahold Delhaize profiteerde daarentegen van een adviesverhoging door UBS en behoorde tot de schaarse stijgers in de AEX met een winst van 1,8 procent.

ForFarmers

In de MidKap zakte roestvrijstaalmaker Aperam 4 procent, na een adviesverlaging door Exane BNP Paribas. ForFarmers verloor dik 2 procent. Het veevoerbedrijf schort zijn aandeleninkoopprogramma tijdelijk op vanwege de sterk stijgende prijzen van grondstoffen en energie door de oorlog in Oekraïne. De Zweedse kledingketen H&M zakte 1,7 procent in Stockholm, ondanks een flink hogere omzet in de afgelopen periode.

De euro was 1,0996 dollar waard, tegen 1,0981 dollar een dag eerder.