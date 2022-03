Politie valt woonwagenkampen in Arnhem binnen

Politieteams zijn dinsdagmorgen binnengevallen op meer dan twintig locaties in en rond Arnhem. Onder andere drie woonwagenkampen zijn bezocht. De politie is op zoek naar sporen van de productie en handel in drugs, naar vuurwapens en naar bewijzen van witwassen. Het onderzoek op de locaties gaat nog een groot deel van de dag duren, aldus een woordvoerster van de politie.